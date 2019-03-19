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الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:00 ص
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وتؤكد:مدمن ويأخذ منى مصروفه

زوجة تشكو عنف زوجها بعد اصابتها بعاهة مستديمة بسبب تبديدها مبلغ مالى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:00 ص
زوجة تشكو عنف زوجها بعد اصابتها بعاهة مستديمة بسبب تبديدها مبلغ مالى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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وقفت الزوجة  فاطمة.م.ح أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت الطلاق للضرر، وادعت استحالة العشرة بينها وزوجها بعد 6 سنوات قضتها برفقته وأجبرت فيها بالإنفاق عليه، لتؤكد:" عاقبني بالضرب برفقة الطفلين ولم أتخيل أن صبري الطويل سيخرجنى بعاهة مستديمة بعد أن تهور وأصابني بعيني بسبب تبديد مبلغ مالى".

وتروى الأم المعنفة أمام محكمة الأسرة معاناتها قائلة:" كان زوجى خلال زواجنا يحسابنى على الجنيه إذا أنفقته فى غير محله واعتياده تضيع أمواله على تعاطي المواد المخدرة والسهرات المشبوه مع أصدقائه،مضيفة:منذ زواجي أجبر على الاستدانة لزوجي بسبب إفلاسه الدائم وإجباري على العيش بضيق الحياة والحرمان لي والطفلين .

وتابعت الزوجة:"كان يترك لى جنيهات ويطالبني بتوفير الطعام والشراب بها وبعد صراع معه ذاد المبلغ لـ 30 جنيه رغم أنها من راتبي ،وعندما شكوته لأهله وطالبته بالعمل والعلاج من الإدمان جن جنونه وبدأ فى تهديدى بالقتل".

وأشارت الزوجة:"انتهت حياتى معه بعد أن أنهى مستقبلى وتهور وضيع عيني بعد تعديه علي بسبب إنفاقي بعض الأموال دون اخذ إذنه وهنا وقعت الكارثة وأنهال علينا بالضرب"،وتقدمت بلاغ بقسم الشرطة لأقتص منه وأقمت دعوى طلاق للضرر".


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