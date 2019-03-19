رئيس الضبعية بالإسماعيلية: 2 مليون جنيه لرصف طرق القرية وموقع لإنشاء محطة صرف

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشفت المهندسة سعاد أحمد رئيسة قرية الضبعية التابعة لمركز الإسماعيلية، أن الوحدة المحلية للقرية لن تتهاون فى الحفاظ على أملاك الدولة وتنفيذ الإزالات بشكل فورى، حسب توجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، حيث تم تنفيذ كافة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعة بمنطقة الغبوشى، وفرج ربيع وجبل مريم، والضبعية الغربية.

وأشارت رئيسة قرية الضبعية، إلى أن هناك مشاركة من القرية فى تطوير طريق عز الدين الصحراوى بالتنسيق مع الوحدات المحلية الواقعة فى نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها المحافظة لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية فى يونيو القادم من خلال تجميل وتطوير مداخل المدينة والطرق الرئيسية، وإعادة تأهيل المسطحات الخضراء ودهان الأرصفة وتطوير الميادين العامة.



معدات الوحدة المحلية أثناء العمل

وأكدت المهندسة سعاد أحمد،على أنه تم اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه لرصف طريق الضبعية الغربية والغبوشى بطول 2 كيلومتر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للقرية، وجارى استكمال مبنى الوحدة المحلية دور ثانى بتكلفة 700 ألف جنيه، ورصف طريق المعهد الدينى حتى مسجد عزبة عزت بطول 1 كيلومتر، وتسليم محطة التحلية الجديدة بالضبعية الشرقية على مساحة 5 أفدنة، وعمل تسوية للطرق الترابية بالقرية لسهولة عبور السيارات عليها لحين رصفها حسب الخطة المعدة لذلك.



الوحدة المحلية لقرية الضبعية

وأوضحت رئيسة قرية الضبعية، أنه يوجد 3 وحدات صحية لخدمة بعض مناطق القرية ونسعى لإنشاء وحدة رابعة فى حالة توفر الأرض التى سوف تقام عليها الوحدة بالتنسيق مع الصحة، ونقوم حاليا بخطة إحلال وتجديد للأسلاك وأعمدة الكهرباء، ومنها تغطية الأسلاك الكهربائية وعزلها ورفع كفاءة المحولات الكهربائية وزيادة قدرتها، ويتم عمل قياس للجهد كل شهر من خلال هندسة كهرباء أبوعطوة، كما تم إدراج منطقتى فرج ربيع والغبوشى لإنشاء محطة رفع صحى، عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وبالفعل تم اختيار مكان المحطة بمنطقة فرج ربيع، وسوف يبدأ العمل بها حسب خطة الهيئة، كما يتم عمل تحليل لمياه الشرب بشكل دائم لمعرفة مدى صلاحية المياه وخلوها من الشوائب.