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فى ندوة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع" يتحدث عن "الإرهاب الإلكترونى ومخاطره "

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:31 م
رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع" يتحدث عن "الإرهاب الإلكترونى ومخاطره " الكاتب الصحفى أكرم القصاص
الغربية مصطفى عادل
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نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا ، اليوم الثلاثاء ، ندوة توعوية وتثقيفية، حول "الإرهاب الإلكتروني ومخاطره وكيفية المواجهة"، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بطنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حاضر فيها الكاتب الصحفى أكرم القصاص ،  رئيس التحرير التنفيذي لـ"اليوم السابع" .
 
تناول "القصاص"، مفهوم الإرهاب الالكتروني ، وإيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صعوبة التأكيد من صحة المعلومات، التي تروج الشائعات والأفكار الهدامة المدمرة للبلاد، حيث أوضح أن كثرة سماع الأخبار السيئة والنظرة التشاؤمية دائما للأوضاع في الدولة، تساعد على تبلد المشاعر والنفور من الوطنية.
 
وأضاف "القصاص"، أن المنظمات الإرهابية تستقطب الشباب  من خلال "الفيسبوك"، مشيراً إلى خطورة الألعاب الإلكترونية العنيفة، التي تتداول حالياً بين الشباب، مثل "الحوت الأزرق"، وما حدث في إرهاب نيوزيلندا.
 
شارك بالندوة، الدكتورة عزة الوسيمى عميد الكلية، والدكتور هانى سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث أُقيمت الندوة، تحت إشراف عزة سرور مدير مركز اعلام طنطا ، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.
 
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