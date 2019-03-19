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رئيسة وزراء نيوزيلندا :منفذ مجزرة المسجدين سيحاكم "بأقصى درجات الحزم"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:34 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا :منفذ مجزرة المسجدين سيحاكم "بأقصى درجات الحزم" رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن
كتب أيمن رمضان - محمد جمال
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قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن،اليوم الثلاثاء أن منفّذ مجزرة المسجدين سيحاكم "بأقصى درجات الحزم"، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

يذكرأن ، قال السفير طارق الوسيمى سفير مصر فى نيوزيلندا،إن وسائل الإعلام النيوزيلندية تقول أن مرتكبى الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته عشرات المسلمين اثناء صلاة الجمعة الماضية هى مجموعة منظمة مكونة من 10 أفراد منتشرين ما بين استراليا ونيوزيلندا ولهم اتباع فى دول أخرى يسيرون على الفكر المتطرف الشاذ.

وأضاف الوسيمى، أن العملية الإرهابية لم تستهدف المسلمين بل المهاجرين بصفة عامة سواء مسلمين ومسيحيين، وتابع:"وأن سوف أطلب من الحكومة النيوزيلندية زيادة التأمين على المساجد والكنائس القبطية".

وشهدت نيوزيلندا عملية إرهابية دامية، أودت بحياة 50 شخصا وعشرات المصابين فى هجوم على مسجدين.


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