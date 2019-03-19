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دواوين الوزارات× 24 ساعة.. التضامن: 32 ألفا تقدموا لحج الجمعيات الأهلية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات× 24 ساعة.. التضامن: 32 ألفا تقدموا لحج الجمعيات الأهلية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
إعداد مدحت وهبة
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن: 32 ألفا تقدموا لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـجرية

ننشر صور الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية

 

وزارة التموين:

وزارة التموين: الخميس المقبل آخر موعد للأوكازيون الشتوى

استعدادات مكثفة لشهر رمضان.. "التموين" تعلن زيادة طرح منتجات البروتين بنسبة 50% بالمجمعات.. واستمرار طرح اللحوم الطازجة بـ85 جنيها للكيلو.. وإطلاق قوافل متنقلة لطرح السلع بالميادين العامة بأسعار مخفضة 20 %

 

وزارة التربية والتعليم

تيسيرا على الطلاب.. تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب بالمدارس.. صور

"التعليم": جار فحص تظلمات مسابقة العقود المؤقتة والرد على المتظلمين

 

وزارة الصحة:

الصحة: فحص 5 ملايين تلميذ منذ إطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الصحة: إطلاق المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية غدا بـ 11 محافظة

 

وزارة الزراعة:

فيديو وصور.. "الزراعة" تعلن وصول أول دفعات ماعز "البور" الأوربى فى إبريل المقبل.. 3800 طلب مقدم وبدء شحن 7000 رأس.. إخطار الحاجزين بالرقم البنكى والاستلام بعد فترة الحجر.. وتحذر من بيع السلالة

 

نائب وزير الزراعة: نجاح حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بنسبة 89%

وزارة القوى العاملة:  

وزير القوى العاملة: نبحث عمل بوليصة تأمين على العمالة المصرية بالخارج

"القوى العاملة" تنصح المصريين العاملين فى إيطاليا بالخضوع لمظلة التأمينات

 

وزارة الأوقاف:

"الأوقاف" تحذر من التعامل مع أحد الدعاة المفصولين

 


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دواوين الوزارات

التضامن

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محافظات الجمهورية




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