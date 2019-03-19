خبير : 800 مليار دولار أرباح محولة من الشركات بغرض التجنب الضريبى عالميا

كتبت- منى ضياء

قال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن العام الماضى شهد تحويلات للأرباح على المستوى العالمي تقدر بنحو 800 مليار دولار بغرض التجنب الضريبى.

وأضاف شوقى هلال ندوة بعنوان "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة" والتى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن عمليات التجنب الضريبى أثرت على الدول النامية بحوالى 220 مليار دولار كان يمكن استفادة مصر بمبلغ 300 مليون دولار فى حالة تحصيل الضرائب من هذه العمليات.

وأشار شوقى إلى ضرورة تدريب العاملين فى مصلحة الضرائب لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة التجنب الضريبى ونقل الأرباح، متوقعا اندماج السياسات الضريبية على المستوى العالمى خلال 5- 6 سنوات، وستكون حوافز جذب الاستثمار قائمة على تطبيق النظم الضريبية فى الدول وليس سعر الضريبة، وبالتالى يجب تعاون الدول فى هذا الموضوع.