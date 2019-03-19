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حركة تنقلات داخلية لعدد من رؤساء مباحث أقسام شرطة الجيزة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:19 ص
حركة تنقلات داخلية لعدد من رؤساء مباحث أقسام شرطة الجيزة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعتمد اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة حركة تنقلات لعدد من الضباط بين الأقسام الشرطية، كان أبرزها نقل الرائد مصطفى عبد الله من رئيس قسم شرطة الطالبية،  إلى رئيس مباحث قسم العمرانية، وتولي الرائد كريم سمير معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر منصب رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد.

 

كما شملت حركة التنقلات نقل الرائد سامح بدوي رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد لتولي رئاسة مركز شرطة منشأة القناطر، بينما تولى الرائد أحمد عصام منصب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية.

 


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