حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافىء على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً مُشمساً و دافئاً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وتكون الرياح صباحاً جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتحول نهاراً الى خفيفة متغيرة الاتجاهات.

وفي خليج العقبة، الرياح : شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس صافياً و مائل للبرودة في العديد من المناطق، في حين يكون بارداً نسبياً في مناطق البادية جبال الشراه و بعض السهول الشرقية، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الإتجاه، الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية غلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.