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الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:31 م
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تونس تعلن بدء إجراءات استلام صهر بن على من فرنسا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:02 م
تونس تعلن بدء إجراءات استلام صهر بن على من فرنسا الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على
أ ش أ
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صرح وزير العدل التونسى، محمد كريم الجموسى، بأن وزارة الخارجية التونسية خاطبت السلطات الفرنسية وطلبت الإبقاء على بلحسن الطرابلسى، صهر الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على، رهن الاعتقال بعد أن تلقت، الخميس الماضى، بلاغا من مكتب الانتربول يفيد باعتقاله.
وأضاف وزير العدل التونسى، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن "السلطات التونسية بدأت فى الإجراءات اللازمة لاستلام بلحسن الطرابلسى لأنه مطلوب من العدالة التونسية، وصدر بشأنه 43 مذكرة تسليم دولية و17 مذكرة اعتقال داخل تونس" مشيرا إلى أن "فرص استلامه كبيرة". 
وأكد أنه "سيتم التعامل مع ملف الطرابلسى كأى ملف آخر دون أى خلفية" موضحا أنه " بمجرد موافقة السلطات الفرنسية سيتم ترحيل الطرابلسى إلى تونس لمحاكمته". 
كان بلحسن الطرابلسى، شقيق زوجة بن على، قد هرب إلى إيطاليا رفقة أفراد من عائلته فى 14 يناير 2011 ، قبل أن يغادر إلى كندا. وقامت الحكومة الكندية عام 2012 بسحب الإقامة الدائمة منه لكونه لم يثبت أنه أقام بالأراضى الكندية خلال سنتين من بين الخمس السنوات الأخيرة آنذاك.


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