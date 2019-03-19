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تنفيذ 1319 حكما متنوعا وضبط 97 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:33 ص
تنفيذ 1319 حكما متنوعا وضبط 97 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1319 حكما متنوعا منها 909 أحكام جزئية و57 حكم مستأنف و299 حكم غرامات و51 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 89500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 97 متهما هاربا محكوما عليه. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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