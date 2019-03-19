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الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:18 م
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تفاصيل جديدة بمذبحة اوسيم.. تعرف عليها

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:54 م
تفاصيل جديدة بمذبحة اوسيم.. تعرف عليها جانب من الواقعة
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مذبحة اوسيم

 
شهدت أوسيم حادث بشع، حيث ورد لمركز شرطة أوسيم بلاغ يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة، أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.
 
وعلى فور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام محمود .م.س 36 سنة –عامل- ومقيم بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة –دائرة المركز- أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بأعيرة نارية.
 
وقامت القوات بمبادلته النيران مما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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