تعرف على إجراءات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائى

كتبت : نورا فخرى

رصد التقرير نصف سنوى المقدم من حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الإجراءات المتخذة لتوفير متطلبات الأمن الغذائى، وذلك من خلال زيادة المساحة المحصولية، وزيادة القدرة التخزينية للقمح، وتوفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الغذائية الرئيسية.

وأكد التقرير الحكومى خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، توفير السلع الأساسية كالقمح والزيت بكميات تكفى احتياجات الدولة لمدة 4 أشهر، مستعرضاً بشكل تفصيلى الإجراءات المتخذة عبر محورين أساسيين علي النحو الأتي :

1- التوفير في استهلاك القمح زويادة القدرة التخزينية :

- تدبير 3 آلاف و805 أطنان من القمح بتكلفة تقديرية 1.65 مليار دولار، مما ساهم فى ضبط الأسواق وتقليل فاتورة الاستيراد وخفف الضغط على الاستيراد بالعملة الأجنبية.

- التوفير في كميات القمح التى يتم استيرادها بحوالى 85 ألف طن أدى إلى خفض معدلات الأستهلاك وبالتالى تقليل فاتورة الدعم.

- الانتهاء من صومعة برج العربي بإجمالي سعة تخزينية 90 ألف طن، وتعتبر الصومعة من ضمن مشروعات إنشاء صوامع تخزين الأقماح والغلال لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي لمخرون الأقماح بالمحافظات المنشأ بها الصوامع، وكذلك المحافظات المحيطة ولخدمة المطاحن الخاصة بالمحافظات، وبالتالي تقليل تكلفة النقل من الصوامع إلي المطاحن.

2- توفير متطلبات الأمن الغذائي :

- تسمين 14 ألف و455 رأس ماشية في إطار مشروع إحياء البتلو.

- إنشاء 8 مزارع مصرية مشتركة مع الدول الافريقية.

- إقامة مزرعة وزارة الزراعة بمساحة 20 ألف فدان بغرب المنيا ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان.

إنشاء مزرعة الإنتاج الحيواني بعدد 700 رأس لإنتاح الألبان بمشروع غرب المنيا.

- منح تراخيص جديدة لـ7784 منشأة في أنشطة مزارع الإنتاج الحيواني ومصانع الأعلاف.

- ترقيم 919 ألف رأس ماشية، والتأمين علي 260 ألف رأس أخرى، فى إطار الجهود المبذولة للسيطرة علي الأمراض الوبائية.

- تنفيذ حرث تحت التربة لحوالي 77.3 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي بكمية بلغت 29 ألف طن لحوالى 14 ألف فدان، في إطار الجهود المبذولة لتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.

- توزيع أسمدة مدعمة علي المزارعين بلغت 1129 ألف طن.