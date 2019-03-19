تعرف على إجابات الأسئلة الأكثر شيوعاً عند التقدم للجان العلمية بـ"الأعلى للجامعات"

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، إجابات الأسئلة الأكثر شيوعاً عند التقدم للجان العلمية والمحكمين بالمجلس الأعلى للجامعات، لأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في إطار تحديث أعضاء هيئة التدريس بياناتهم للتقدم للجان العلمية والمحكمين تبين وجود عدد من الأمور والمعوقات أثناء التقدم على النظام الإلكترونى وهى كالتالى:

أولاً: الدخول للنظام

عضو هيئة التدريس قد نسى اسم المستخدم وكلمة السر للدخول للنظام.

الإجابة:

1- يمكن للنظام إرسال اسم المستخدم وكلمة السر إلى البريد الإلكترونى الخاص بعضو هيئة التدريس والمسجل بالنظام من قبل.

2- إذا نسى عضو هيئة التدريس البريد الإلكترونى المسجل بالنظام يتم التواصل مع فريق الدعم الفنى بإرسال بريد إلكترونى على العنوان التالى (scicom@scu.eg).

ثانياً: تحميل ملف المستندات بشاشة البيانات الأساسية

الملف لا يمكن تحميله على النظام.

الإجابة:

1- يشترط أن تكون كل المستندات المطلوبة فى ملف PDF واحد فقط وألا يزيد عن 15 ميجابايت.

2- عندما يكون الملف ذات حجم كبير يكون من الصعب تحميله على النظام، لذا لتقليل حجم الملف يفضل عند مسح scan الصور للمستندات أن يكون خيارات دقة المسح بجوده منخفضه.

3- أن يحتوى الملف فقط على المستندات المطلوبة فقط.

4- أن تكون سرعة الانترنت مناسبة.

ثالثاً: تحديث البيانات المختلفة غير البيانات الأساسية

• إدخال البيانات بشاشة البيانات الأساسية أولا قبل الانتقال إلى غيرها من البيانات.

الإجابة:

1- يشترط لإدخال وتحديث البيانات الأخرى أن يتم إدخال بيانات بشاشة البيانات الأساسية أولا قبل الانتقال إلى غيرها من البيانات.

2- نظرا لأن شاشة البيانات الأساسية تشتمل على تحميل ملف المستندات اجبارياً، لذا يمكن اختيار وتحميل ملف PDF به أى من المستندات المطلوبة.

3- يمكن بالتزامن مع استكمال الملف بجميع المستندات أن يتم تحديث البيانات غير البيانات الأساسية.

4- عند استكمال الملف بجميع المستندات المطلوبة يتم الرجوع الى شاشة البيانات الأساسية واختيار الملف النهائي وتحميلة مرة أخرى.

رابعاً: الاستغناء عن ادخال البيانات بارسال ملف المستندات

هل يغني تحميل ملف المستندات عن ادخال وتحديث البيانات

الإجابة:

تحميل ملف المستندات على النظام لا يكون بديل عن ادخال البيانات بالنظام فلابد من ادخال جميع عناصر بيانات المتقدمين مثل (البيانات الأساسية - تحديث بيانات النشر العلمي -الدرجات العلمية-الوظائف الأكاديمية-الرسائل العلمية-الأبحاث العلمية-المشروعات-المؤلفات العلمية-التحكيم-المترجمات-الأنشطة الفنية-براءات الاختراع-الجوائز-معلومات أو نشاطات أخرى)

خامساً: التحقق من ادخال البيانات وارسال ملف المستندات أثناء التقدم على النظام

هل توجد طريقة للتحقق من ادخال البيانات المطلوبة وارسال ملف المستندات بشاشة البيانات الأساسية بطريقة صحيحة

الإجابة:

- يمكن التحقق من ادخال البيانات المطلوبة اثناء التقدم للجان على النظام من خلال استعراض تقرير شامل للبيانات بالضغط على عنصر بالقائمة الرأسية على يمين الصفحة باسم "عرض التقرير الشامل"

- يمكن التحقق من إرسال ملف المستندات بالدخول إلى شاشة البيانات الأساسية بالضغط على عنصر القائمة اليمنى باسم "البيانات الأساسية" ثم الضغط على رابط "تنزيل الملف الحالى" أعلى زر أمر "Choose File" أسفل الصفحة.