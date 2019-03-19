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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:59 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب ـ هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسرا عدد 10.75 نقطة ليصل إلى مستوى 8642.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.13% رابحا عدد 4.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3685.91 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 26.4 مليون سهم بقيمة 484 مليون ريال، وارتفعت أسهم 59 شركة، فيما تراجعت 95 شركة.

 

وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.64%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.68%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.33%،  وقطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.29%.


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