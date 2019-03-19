تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.39% بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 14703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2408 نقطة، لمؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 18848نقطة .

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 1739 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 487 نقطة.