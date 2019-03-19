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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.39% بمنتصف التعاملات

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:40 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.39% بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 14703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2408 نقطة، لمؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 18848نقطة .

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 1739 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 487 نقطة.


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