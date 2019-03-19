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تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:09 ص
تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء 25 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 5 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة، كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة، ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة سفين.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.
 
 

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