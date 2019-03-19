تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء 25 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 5 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة، كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة، ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة سفين.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.
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