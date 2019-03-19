تخصيص أرضى لإقامة مجمع تعليمى و3 محطات صرف بالبحيرة ودمياط

دمياط معتز الشربينى / البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع عدد من المواطنين بمساحة 3500.35 م٢ بحوض النشوة والساحل العفنى بمدينة الروضة لإقامة مجمع تعليمى عليها.

وأشارت المحافظ إلى أنه تمت الموافقة بتخصيص قطعة الأرض لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة هذا المشروع.

وفى البحيرة، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء علي تخصيص قطع أراضي بنطاق محافظة البحيرة لإقامة محطات رفع صرف صحى عليها.

وأكد محافظ البحيرة الموافقة طبقاً للقرار رقم 455 لسنة 2019 على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 625 متر تبرع أحد المواطنين بناحية زمران النخل مركز الدلنجات محافظة البحيرة بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

و الموافقة طبقاً للقرار رقم 456 لسنة 2019 على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحه 716 متر تبرع أحد المواطنين والواقعة بحوض أبو علامة نمره 2 قسم أول الرزفة بقرية اللوية زمام جمعية اللوية بمركز المحمودية بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

وكذلك الموافقة طبقاً للقرار رقم 472 لسنة 2019 على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 625 متر تبرع أحد المواطنين والكائنة بأبو حمارة بقريه المنشية الإبراهيمية التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار مركز دمنهور بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.