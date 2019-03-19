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تحرير 1136مخالفة مرورية وفحص 34 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:33 ص
تحرير 1136مخالفة مرورية وفحص 34 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسيير حركة السيارات،  أسفرت عن تحرير 1136 مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 34 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 11شقة مفروشة و13 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا 3 أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية .

 


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