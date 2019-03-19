تحذير أوروبى للندن: المفاوضات معكم "أرهقتنا" وعليكم إقناعنا لتأجيل بريكست

حذرت كل من ألمانيا وفرنسا من أن رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي ستحتاج إلى تقديم سبب "واضح ودقيق" لاحتياجها إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما تلتقي بزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذا أرادت أن تتاح لها فرصة الموافقة عليها، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال ميشيل روث، وزير ألمانيا في أوروبا، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "أرهقت بالفعل" بسبب النهج الذى تتبعه المملكة المتحدة فى المحادثات، محذرًا من أن الوضع "ليس مجرد لعبة".

وفي الوقت نفسه، قالت نظيرته الفرنسية ناتالي لويسو إن ماى عليها أن تقدم "شيئًا جديدًا" لا يؤدي فقط إلى تمديد "الجمود نفسه".

وأضافت أن المسألة لا تتعلق بالشروط الصارمة حقًا، "إنما نحتاج إلى شيء جديد لأنه إذا كان التمديد لمجرد البقاء في نفس الطريق المسدود، فكيف سنخرج من هذا؟ على البريطانيين أن يأتوا بمبادرة واضحة وذات مصداقية وتدعمها الأغلبية ".

وأضاف روث، عند وصوله إلى اجتماع الوزراء في بروكسل: "لقد أرهقتنا بالفعل هذه المفاوضات وأتوقع مقترحات واضحة ودقيقة من حكومة المملكة المتحدة بشأن ضرورة التمديد، إنها ليست مجرد لعبة، إنه موقف خطير للغاية ليس فقط للأشخاص في المملكة المتحدة ولكن أيضًا للأشخاص في الاتحاد الأوروبي."