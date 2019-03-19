video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"برونى" حزب المسلمين الإسبان يستعد لخوض الانتخابات البلدية المقبلة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:38 م
"برونى" حزب المسلمين الإسبان يستعد لخوض الانتخابات البلدية المقبلة المسلمون فى أوروبا يواجهون العديد من الأزمات ـ أرشيفية
فاطمة شوقى
إضافة تعليق

يوسع حزب المسلمين فى إسبانيا "النهضة والاتحاد" والذى يطلق عليه "برونى" أهدافه ، ويعتزم الترشح للانتخابات البلدية القادمة، وعلى وجه التحديد فى غرناطة وسرقسطة ومورسيا وأليكانتى وجيرونا.

 

ووفقا لصحيفة "إسبانيداد" فقد أكد إسماعيل كويلار دى لا تورى ، أمين صندوق الحزب، فأنهم يريدون مجتمعًا "حيث تكون المبادئ الإسلامية هى المبادئ التوجيهية".

 

وأكد لا تورى"نريد أن نحقق مجتمعًا أكثر عدلاً حيث يمكن لجميع البشر أن يتعايشوا بصرف النظر عن عرقنا وديننا، ونعلن عن معتقداتنا ولدينا الحرية فى تقرير مستقبلنا".

 

وتأسس حزب النهضة والاتحاد فى مدينة غرناطة، عام 2009، على يد المهاجر المغربى مصطفى بكاش، الذى توفى عام 2011، ويخلفه الآن فى رئاسة الحزب أحمد ديب لهيوى.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتهامات للحزب بالتطرف من دوائر يمينية إسبانية، وهو ما ينفيه الحزب، كما أن هناك اتهامات له بأنه أداة أسستها المخابرات المغربية للمناورة مع إسبانيا على ملف المدينتين المغربيتين اللتين لا تزال تحتلهما إسبانيا، سبتة ومليلية، وهو ما ينفيه الحزب أيضا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيوزيلندا تستعد لبدء دفن ضحايا الهجوم على المسجدين

اسبانيا

حزب اسلامى

برونى

المسلمون باسبانيا

النهضة والاتحاد




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة