"برونى" حزب المسلمين الإسبان يستعد لخوض الانتخابات البلدية المقبلة

فاطمة شوقى

يوسع حزب المسلمين فى إسبانيا "النهضة والاتحاد" والذى يطلق عليه "برونى" أهدافه ، ويعتزم الترشح للانتخابات البلدية القادمة، وعلى وجه التحديد فى غرناطة وسرقسطة ومورسيا وأليكانتى وجيرونا.

ووفقا لصحيفة "إسبانيداد" فقد أكد إسماعيل كويلار دى لا تورى ، أمين صندوق الحزب، فأنهم يريدون مجتمعًا "حيث تكون المبادئ الإسلامية هى المبادئ التوجيهية".

وأكد لا تورى"نريد أن نحقق مجتمعًا أكثر عدلاً حيث يمكن لجميع البشر أن يتعايشوا بصرف النظر عن عرقنا وديننا، ونعلن عن معتقداتنا ولدينا الحرية فى تقرير مستقبلنا".

وتأسس حزب النهضة والاتحاد فى مدينة غرناطة، عام 2009، على يد المهاجر المغربى مصطفى بكاش، الذى توفى عام 2011، ويخلفه الآن فى رئاسة الحزب أحمد ديب لهيوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتهامات للحزب بالتطرف من دوائر يمينية إسبانية، وهو ما ينفيه الحزب، كما أن هناك اتهامات له بأنه أداة أسستها المخابرات المغربية للمناورة مع إسبانيا على ملف المدينتين المغربيتين اللتين لا تزال تحتلهما إسبانيا، سبتة ومليلية، وهو ما ينفيه الحزب أيضا.