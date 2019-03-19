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"بدلة وفستان" و"أدخلوها آمنين" مشروعات تخرج بإعلام النهضة للترويج للاقتصاد

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:21 م
"بدلة وفستان" و"أدخلوها آمنين" مشروعات تخرج بإعلام النهضة للترويج للاقتصاد الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة
وائل ربيعى
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ناقشت كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة ببنى سويف مشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان لعام 2019، وهما "سين أدخلوها أمنين"، و"بدلة وفستان"، اللذان وجدا ترحيبًا من قبل الحاضرين بالفكرتين وطريقة عرضهم الإذاعية والتليفزيونية.

 

وشملت مشروعات التخرج، التى عرضت اليوم فى احتفالية كلية الإعلام بحفل تخرجهم، بحضور الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، محمد الرشيدى، رئيس مجلس الأمناء، لطلاب قسم العلاقات العامة والإعلام، مشروع تحت عنوان حملة " سين ادخلوها أمنين" والذى قاموا بإعداده ثلاث طالبات هما " ميرنا عادل حنا، فاطمة جمال نصر، زهراء محمد عبد العظيم، وفكرة المشروع تدور حول دعم السياحة القبطية المصرية وبالأخص مسار العائلة المقدسة الذى اعتمدتة وزارتى الآثار والسياحة مؤخرا وتعمل على تطويره وإعداده ليكون مسارا رسميا للسياحة فى مصر وبالفعل تم افتتاح جزء منه وزاره أول وفد من فرنسا فى آواخر أشهر 2018 .

 

وقالت الطالبات، إنهن قاموا برصد جميع نقاط مسار العائلة المقدسة فى كتيب، بالإضافة لعمل "برشور" يحتوى معلومات عن المرحلة الأولى التى سوف يتم افتتاحها من قبل وزارة السياحة، موضحين أنهن يريدن أن يدعين جميع الأجانب من الدول والبلاد العربية والأوربية لزيارة الآثار القبطية بمصر.

 

ودشن الطلاب حملة "بدلة وفستان"، للطالبة ضحى ياسر محمد ، ويهدف إلى دعم الأقتصاد المصرى وخاصة الأزياء المصرية، وإلقاء الضوء على أهم شركات ملابس مصرية تقوم بالصناعة ملابس مصرية من مواد خام محلية، وتشير الحملة إلى الفترة الزمنية الماضية وكيف كان القطن المصرى له قيمة كبيرة وأن معظم الفنانيين الكبار ذو القيمة الفنية الكبير كانت معظم ملابسهم مصرية .

 

ويتكون المشروع من حملة إعلانية عبارة عن إعلان تلفزيونى وآخر راديو يتحدث عن أصالة المنتجات المصرية وأصالة الشركات القديمة، ويتحدث فيها المواطن عن إلى مدى وصل الذوق المصرى وكيف نساعد فى دعم بلادنا ومنتجاتها، كما دعم تلك المشروعات بعض الفنانيين الذين عاصروا الذوق الرفيع الراقى بأفلام السينما المصرية العريقة.

 


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