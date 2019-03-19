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بالأرقام.. تفاصيل استفادة 11.4 مليون طالب ببرنامج التغذية المدرسية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:06 ص
بالأرقام.. تفاصيل استفادة 11.4 مليون طالب ببرنامج التغذية المدرسية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ـ نورا فخرى
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رصد التقرير نصف سنوى المقدم من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عن استفادة 11.4 مليون طالب بجميع المراحل التعليمة من " برنامج التغذية المدرسية".

 

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد أولي اهتماماً، ببرنامج "التغذية المدرسية"، مؤكداً أنه يمثل أحد الأدوات الرئيسية للحماية الاجتماعية وركيزة أساسية لشبكة الأمان الاجتماعي، كما يعد عنصراً أساسياً لأى نظام تعليمى فعال، في ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل.

 

ويستعرض التقرير الحكومي عدد الطلاب المستفيدين بالبرنامج بالمراحل التعليمية علي النحو الآتى:

1- الأطفال بمراحل رياض الأطفال 907.4 ألف طالب .

2- طلاب الابتدائى 10 ملايين طالب.

3- طلاب المرحلة الإعدادية 211.7 ألف طالب.

4- طلاب المرحلة الثانوية 40.7 ألف طالب.

5- الطلاب بمرحلة التعليم الفني 96.5 ألف طالب.

6- عدد الطلاب بالتعليم المجتمعي 128 ألف طالب.

7-  عدد الطلاب بالتربية الخاصة 39 ألف طالب.

 

 

 


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