انطلاق مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء ببنى سويف 11 أبريل المقبل

بالإضافة لبعض الضيوف والنقابيين السابقين.

وسيقوم المؤتمر بمناقشة موضوعات هامة على رأسها مشكلة عجز الأطباء وكيفية مواجهتها، وكذلك سيتم مناقشة وضع الأطباء فى قانون التأمين الصحى الجديد ومزايا القانون بالنسبة للأطباء، ويناقش أيضا مشكلات صرف معاشات الأطباء، ومناقشة المشاكل الإدارية الخاصة بشباب الأطباء (أطباء الامتياز) مثل مشكلة ضم سنة الامتياز ومشاكل قانون الخدمة المدنية.

كما سيتم متابعة قرارات مؤتمرات النقابات الفرعية السابقة وبيان ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه والمعوقات التى أدت لذلك.

يُذكر أن المؤتمر يقام خارج القاهرة للمرة الرابعة بعد زيارة لمدينة سوهاج فى 2016 وأخرى للمنصورة في 2017 وأخيراً المنيا في 2018 في تفعيل حقيقي لدور الفرعيات في الاستضافة والتنظيم، ويهدف المؤتمر فى المجمل إلى تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين النقابة العامة والفرعيات.