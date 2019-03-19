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الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:54 م
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انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبى 19 لإقليم وسط الصعيد بالوادى الجديد

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:47 م
انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبى 19 لإقليم وسط الصعيد بالوادى الجديد جانب من الفعاليات
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أناب اللواء محمد الزملوط ،محافظ الوادى الجديد، حنان مجدي نائب المحافظ، للمشاركة بأعمال المؤتمر الأدبي التاسع عشر لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والذي أفتتحت فعالياته بالمركز الإستكشافي للعلوم بالخارجة، وذلك بحضور نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين علي مستوي الجمهورية.
 
وأشارت حنان مجدى ، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلي أهمية الإصلاح الفكري والثقافي كأساس للتنمية والإصلاح الإقصادي، وذلك إنطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري علميا وثقافيا واجتماعيا، مؤكدة  علي ضرورة تفعيل اللقاءات الثقافية والحلقات النقاشية للأدباء والمثقفين من أبناء المحافظة، وتبني هذه المواهب وإبرازها كقدوة ونموذج بين الشباب، بالإضافة إلى التوسع بتنفيذ نماذج محاكاة للأطفال لتنمية الوعي الثقافي والإجتماعي لديهم.
 
 

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