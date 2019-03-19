اليوم.. قطع المياه 12 ساعة عن مناطق حى ثان المحلة لربط خط 24بوصة الجديد

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق حى ثان المحلة لمدة 12ساعة تبدأ من السابعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى السابعة صباح غدا الأربعاء، لربط خط 24 بوصة الجديد بميدان الشون.

وأكدت الشركة فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق وضعف ضخ المياه فى بعض المناطق، وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح.