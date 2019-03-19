اليوم.. احتفالية لتكريم أسر شهداء الشرطة

يقيم قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، احتفاليه لتكريم أسر شهداء الأمن المركزى والأمن الوطنى الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار ونهضة مصر.

تقام الاحتفالية بعد الظهر بدار قوات حرس الحدود تحت رعاية شركه فوسفات مصر برئاسة خالد الغزالى حرب رئيس مجلس الإدارة، وتوزع شهادات الاستثمار على أبناء الشهداء.

يقام الحفل تحت رعايه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمهندس طارق الملا وزير البترول. ويحضره لفيف من قيادات الشرطة والشخصيات العامة.