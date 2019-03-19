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الوليد بن طلال: محمد بن سلمان مهندس إيقاف انهيار الاقتصاد السعودى ..فيديو

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:03 ص
الوليد بن طلال: محمد بن سلمان مهندس إيقاف انهيار الاقتصاد السعودى ..فيديو الأمير الوليد بن طلال
كتب محمد رضا
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قال رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال، إن الملك سلمان استلم الحكم فى يناير 2015، وما فى شك أن عهده عهد إصلاحى، مضيفًا "أثمن الملك سلمان فعهده عهد إصلاح وازدهار، لكن محمد بن سلمان هو مهندس إيقاف انهيار الاقتصاد السعودى الذى هو عصب كل شىء.. عصب المجتمع وعصب السياسة وعصب كل ما يتعلق بالدولة السعودية الثالثة، وعندما اتكلم عن الثالثة اتكلم عن انهيارات فالدولة السعودية الأولى والثانية انهارت".

وأضاف الأمير الوليد بن طلال، فى حوار تليفزيونى - عند سؤاله عن رأيه فى إنجازات صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى - "كتبت خطاب صفحتين فيها 4 طلبات فقط، ولكن ما قام به محمد بن سلمان الحين سوى أضعاف مضاعفة لها وما طالبت به "قُزم" الآن كثير، وحُجم وضخم الحمد لله، فكنت أطالب بأشياء خطيرة لإيقاف النزيف والخطر".

الأمير الوليد بن طلال
الأمير الوليد بن طلال

 


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