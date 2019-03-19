الوليد بن طلال: محمد بن سلمان مهندس إيقاف انهيار الاقتصاد السعودى ..فيديو

كتب محمد رضا

قال رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال، إن الملك سلمان استلم الحكم فى يناير 2015، وما فى شك أن عهده عهد إصلاحى، مضيفًا "أثمن الملك سلمان فعهده عهد إصلاح وازدهار، لكن محمد بن سلمان هو مهندس إيقاف انهيار الاقتصاد السعودى الذى هو عصب كل شىء.. عصب المجتمع وعصب السياسة وعصب كل ما يتعلق بالدولة السعودية الثالثة، وعندما اتكلم عن الثالثة اتكلم عن انهيارات فالدولة السعودية الأولى والثانية انهارت".

#الوليد_بن_طلال_في_الصورة#محمد_بن_سلمان هو مهندس عملية إيقاف انهيار الاقتصاد السعودي، وما قام به في هذا المجال "يقزّم" كل ما طالبت به في عهد الملك عبدالله.. pic.twitter.com/5CdB1izCpx — في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019

وأضاف الأمير الوليد بن طلال، فى حوار تليفزيونى - عند سؤاله عن رأيه فى إنجازات صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى - "كتبت خطاب صفحتين فيها 4 طلبات فقط، ولكن ما قام به محمد بن سلمان الحين سوى أضعاف مضاعفة لها وما طالبت به "قُزم" الآن كثير، وحُجم وضخم الحمد لله، فكنت أطالب بأشياء خطيرة لإيقاف النزيف والخطر".