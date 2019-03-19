الكشف على 2 مليون و665 ألف مواطن بحملة 100 مليون صحة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

بلغ عدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، 100 مليون صحه 2 مليون و665 ألف و154 مواطنا منهم 98 ألف و609 مواطناً، تم الكشف عليهم أمس الاثنين فقط.

صرح بذلك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وأضاف أن نسبة ما تم الكشف عليهم بلغت 63% من المستهدف والبالغ 4 مليون و251 ألف مواطن، وأضاف المحافظ أن الدقهلية التى تحتل صدارة محافظات المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة، يمكنها تحقيق المستهدف بالكامل خلال فترة وجيزة، وذلك للاقبال الكبير من المواطنين على فرق الكشف التى تعمل فى الدقهلية والبالغ عددها 1800 فريق عمل.