القبض على صاحب محل تعدى على عامل بالضرب فى المرج

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة المرج، القبض على صاحب محل أجبر عاملا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، بسبب خلافات بينهما، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من"رمضان..ح.ع"24 سنة عامل بمحل "فراشة" بمنطقة عزبة النخل "مصاب بجرح سطحى بالجبهة وكدمة بالرأس" بتضرره من" هيثم. م. م" 40 سنة صاحب المحل عمل المبلغ، مقيم (بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته المشار إليها وإكراهه على توقيع 17 إيصال أمانة على بياض.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء رتكابها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لاكتشافه قيام المجنى عليه بالاستيلاء على عدد من المقاعد والأدوات الكهربائية من داخل المحل عمله، فقام بالتعدى عليه بالضرب، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه على بياض لاسترداد المسروقات.

بإرشاد المشكو فى حقه تم ضبط 17 إيصال أمانة مزيلين ببصمة وتوقيع المجنى عليه داخل المحل، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة وأنكر واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.