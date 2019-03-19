العثور على مواد شديدة الانفجار وقذائف وأسلحة من مخلفات الإرهابيين بحمص

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عثرت الجهات المختصة بتأمين المناطق التى قام الجيش السورى بتطهيرها على مستودع فى مزارع بلدة "تلبيسة " التى تقع على مسافة 13 كيلومترا شمال مدينة حمص ، يحوى موادا شديدة الانفجار ، ومئات القذائف وأسلحة وذخائر متنوعة من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم /الثلاثاء/ أن الفرق الهندسة فى الجهات المختصة ، بالتعاون مع الأهالى عثروا على مستودع فى منطقة "مزارع تلبيسة " يحوى كمية من الأسلحة والذخيرة ، منها 300 قذيفة هاون ومدافع هاون و"جهنم " ونحو25 كيلوجراما من مادة "سى فور " شديدة الانفجار من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وأضافت أنه لدى متابعة عمليات تمشيط وتأمين ريف حمص الشرقى من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابى تمهيدا لعودة الأهالى المهجرين من منازلهم بسبب الإرهاب ، عثرت الجهات المختصة على عشرات الألغام والعبوات الناسفة فى مدينة "السخنة " ومحيطها - 80 كيلومترا شرق تدمر.