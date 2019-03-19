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"الضرائب " تسلمنا 365 ألف إقرار اليكترونى من أول يناير

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:36 م
"الضرائب " تسلمنا 365 ألف إقرار اليكترونى من أول يناير محمد شوقى- رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب
كتبت- منى ضياء
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قال محمد شوقى، رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تلقت 365 ألف إقرار ضريبى إلكترونى غير مكرر، منذ بداية العام المالى وحتى الآن.
 
وأضاف شوقى، خلال ندوة عقدتها غرفة التجارة الكندية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن المصلحة تلقت 8.5 مليون فاتورة ضريبية، ضمن المستندات الدالة على التعاملات، لأفتا إلى أن عدد المسجلين الجدد فى ضريبة القيمة المضافة حاليا هو 210 ألف مسجل متوقع منهم أن يبدأوا بتقديم الإقرارات الإلكترونية فورا .
 
وأكد شوقى ، أن عدد الإقرارات الإلكترونية، التى تم تقديمها منذ صدور قرار الالزام به مطلع يناير بلغ خلال أول شهرين نحو 82.9 ألف إقرار، لكن ارتفعت معدلات التقديم مع قرب انتهاء موسم الضرائب الخاص بالأفراد، نهاية الشهر ليسجل حتى الآن 120 ألف إقرار ، مشيرا الى  أن المصلحة نظمت عددا من الندوات الخاصة بالتوعية بالالتزام الطوعى بلغت أكثر من 400 ندوة مع محاسبين وغرف تجارية وصناعية، لافتا إلى أن المصلحة تعمل حاليا بنظام عالمى فى الفحص الضريبى، يعرف باسم ( التادات) وهو نظام دولى أدى إلى تحسين وتدقيق عمليات الفحص الضريبى.
 

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اخبار الاقتصاد

مصلحة الضرائب

اقرارات اليكترونية

فاتورة ضريبية

محمد شوقى

رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب




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