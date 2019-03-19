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الشرطة: أوغندا تحقق فى مساعدات غذائية دولية بعد وفاة ثلاثة أشخاص

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:34 ص
الشرطة: أوغندا تحقق فى مساعدات غذائية دولية بعد وفاة ثلاثة أشخاص الشرطة الأوغندية
رويترز
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قالت الشرطة الأوغندية إنها تحقق فى إمدادات غذائية من برنامج الأغذية العالمى بعد وفاة 3 أشخاص ومرض أكثر من 150 آخرين خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت الأغذية جزءا من برنامج اجتماعى للتغذية فى منطقة كاراموجا الشمالية الشرقية وهى منطقة شبه قاحلة تقدم فيها الوكالة التابعة للأمم المتحدة مساعدات غذائية منذ وقت طويل للذين يواجهون ضعف المحاصيل الزراعية.

وقالت الشرطة فى بيان فى وقت متأخر الليلة الماضية إن أشخاصا أصيبوا بالإسهال والنزف من الأنف ومتاعب صحية أخرى بعد تناول الأغذية. ووفقا للبيان فإن الشرطة "تحقق بدأب في وفاة 3 أشخاص... نتيجة تناولهم طعاما مغشوشا أو مسمما قدمه برنامج الأغذية العالمى".

وتم إرسال عينات من الطعام وبول المرضى ودمائهم إلى مختبر حكومى للتحليل. ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من برنامج الأغذية العالمى على تحقيق الشرطة.

وقال برنامج الأغذية العالمى يوم السبت إنه علق توزيع خليط غذائى يطلق عليه اسم (سوبر سيريال) فى جميع المناطق التى يعمل بها فى أوغندا. وأضاف "منذ البداية يتعامل برنامج الأغذية العالمى مع الأمر باعتباره طارئ للغاية".

وتستضيف أوغندا عددا كبيرا من اللاجئين معظمهم من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أدى غياب الأمن على نطاق واسع إلى تشريد مئات الآلاف.


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