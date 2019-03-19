السيطرة على حريق نشب فى محرقة مستشفى تمى الأمديد بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود شب بمحرقة النفايات الطبية بمستشفى تمى الإمديد المركزى.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بنشوب حريق بمحرقة النفايات بمستشفى تمى الأمديد وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنيه التى نجحت فى السيطرة على الحريق الذى تم إخماده.

صرح بذلك الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وأضاف أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحريق الذى لم يسفر عن أى إصابات، وأضاف أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تابع الحريق منذ اللحظات الأولى حتى تم اخماده واطمئن على انتظام العمل بالمستشفى الذى تبعد عن موقع الحريق.