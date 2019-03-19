السيسي لشباب عرب وأفارقة: معا نستطيع بالمحبة والسلام والوعى ..صور وفيديو

كتب محمد رضا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة صباح أمس الإثنين، فى معبد فيله بأسوان، بصحبة مجموعة من الشباب العربى والأفريقى، تناول بعدها الرئيس السيسى، الإفطار مع عدد من شباب وفتيات ملتقى الشباب العربى والأفريقى، بمعبد فيلة فى مدينة أسوان.

وطالب الرئيس السيسى، الشباب والفتيات، بطرح كل ما يدور فى عقولهم من أسئلة واستفسارات ورسائل، فى إطار تمسكه بالتعرف على أفكار وقضايا وأطروحات الشباب من الدول العربية والأفريقية.

وخلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ألقاها على الشباب العربى والأفريقى المشارك فى الجولة، قال "العشر سنين فى عمركوا مش كتير.. اللى عنده عشرين ادامه 10 سنين يبقى 30 ولا حاجة.. اللى عنده 30 عشر سنين يبقى 40 ولا حاجة وهلم جرا كده.. لسه بدرى أوى بسم الله ما شاء الله عليكوا.. لسه ادامكوا كتير أوى أوى.. وربنا يارب يحفظكوا ويحفظ بلادكوا وبلادنا من كل شر وسوء، ومعًا نستطيع.. معًا نستطيع بالمحبة بالسلام بالفهم بالوعى الحقيقى نستطيع".



الرئيس السيسى يلتقى شباب عرب وأفارقة فى معبد فيلة



الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جولة بمعبد فيلة



الرئيس السيسى يستمع إلى شرح وزير الأثار



الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الأثار فى معبد فيلة



معبد فيلة فى أسوان



جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى معبد فيلة



أحدى المشاركات فى لقاء الرئيس السيسى بأسوان



الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقائه على هامش ملتقى الشباب العربى والأفريقى



أحد المشاركين فى ملتقى الشباب العربى والأفريقى



الرئيس السيسى يصافح المشاركين فى ملتقى الشباب العربى والأفريقى



الرئيس السيسى فى معبد فيلة بأسوان



الرئيس السيسى ومجموعة من الوزراء والشباب فى جولة بمعبد فيلة