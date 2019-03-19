video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لمحامى بتهمة تزوير إيصال أمانة لشخص متوفى فى الشرقية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:51 م
السجن 3 سنوات لمحامى بتهمة تزوير إيصال أمانة لشخص متوفى فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، محامى بمركز أبوحماد، بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير، صدر الحكم برئاسة المستشار على موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزى.

 

وتعود أحداث القضية رقم19137 جنايات مركز شرطة أبوحماد لسنة 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد بلاغا، يتهم "ف ال ح س" محامى ومقيم مركز أبوحماد، بالتزوير فى إيصال أمانة، عن طريق استخدام إيصال أمانة يخص شخص متوفى كان بحوزة المحامى، وأستغل وفاة موكله وقام بالتزوير ورفع قضايا على أشخاص أبرياء للحصول على مبالغ مالية منهم.

 

وأكدت تحريات البحث الجنائى صحة الواقعة، وتم إحالة المتهم من قبل نيابة أبوحماد، برئاسة جمال اللبان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق التى قضت فى حكمها فى المرة الأولى بالسجن 10 سنوات، واليوم، حضر المحامى لإعادة إجراءت محاكمته، فعاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات حضوريا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس مسئول خزينة محكمة الزقازيق الابتدائية لاختلاسه 550 ألف جنيه

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

تزوير

محامي

جنايات الزقازيق

ابوحماد




لا تفوتك
طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

طالبة تقدم على الانتحار بعدما أجبرها والدها على الزواج وشاب ينقذها من الغرق

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

صور.. الحاجة نوال جاد قصة كفاح عمرها 70 عاما.. الأم المثالية عن محافظة القاهرة أم لصيدلى وطبيبة ومهندس.. توفى زوجها فى حادث وعمرها 36 عاما ورفضت الزواج لتربية وتعليم أبنائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة