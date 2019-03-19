السجن 3 سنوات لمحامى بتهمة تزوير إيصال أمانة لشخص متوفى فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، محامى بمركز أبوحماد، بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير، صدر الحكم برئاسة المستشار على موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزى.

وتعود أحداث القضية رقم19137 جنايات مركز شرطة أبوحماد لسنة 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد بلاغا، يتهم "ف ال ح س" محامى ومقيم مركز أبوحماد، بالتزوير فى إيصال أمانة، عن طريق استخدام إيصال أمانة يخص شخص متوفى كان بحوزة المحامى، وأستغل وفاة موكله وقام بالتزوير ورفع قضايا على أشخاص أبرياء للحصول على مبالغ مالية منهم.

وأكدت تحريات البحث الجنائى صحة الواقعة، وتم إحالة المتهم من قبل نيابة أبوحماد، برئاسة جمال اللبان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق التى قضت فى حكمها فى المرة الأولى بالسجن 10 سنوات، واليوم، حضر المحامى لإعادة إجراءت محاكمته، فعاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات حضوريا.