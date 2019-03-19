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السجن 10 سنوات لنائب مدير بنك بتهمة اختلاس قيمة "شيك"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:53 م
السجن 10 سنوات لنائب مدير بنك بتهمة اختلاس قيمة "شيك" المستشار محمد على مصطفى الفقى
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى بالسجن المشدد 10 سنوات لنائب رئيس بنك شهير بتهمة اختلاس قيمة شيك .

وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله سلام وأسامة أبو شعيشع

وكانت النيابة العامة قد أحالت "كارم م" 53 سنة، نائب مدير بنك لمحكمة الجنايات، حيث جاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما، استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق خاصة تحت يد جهة عمله، بأن استولى على الشيك البنكى برقم "39390" وإفادة الرفض الخاصة به، والمملوكين للشاكيين، وكان ذلك حيلة بأن استغل طبيعة عمله، وتمكن بذلك من استلام تلك الأوراق والاستيلاء عليها لنفسه بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.

 


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