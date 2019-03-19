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السجن المؤبد لـ3 أشقاء ذبحوا مواطنا للثأر بالصف

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:14 م
السجن المؤبد لـ3 أشقاء ذبحوا مواطنا للثأر بالصف محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين بقتل مواطن للثأر بالصف، بالسجن المؤبد.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي ومحمد الحسيني، وأمانة سر وجيه أديب وأبو بكر طه.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "عادل .ع"، عامل، و"وليد .ع"، عامل، و"عبد الباقي .ع"، عامل، تهمة قتل المجني عليه "سالم عودة"، عمدا مع سبق الإصرار، وأعدوا  لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء متوجهين لمكان تواجده، وما أن ظفروا به حتي أطلق عليه المتهم الأول عيار ناريا من سلاحه، فيما قام المتهم الثانى بذبح المجنى عليه، للثأر لوفاة والدهم.
 
 
 

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