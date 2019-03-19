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"الزراعة": حزمة توصيات لـ5 أنواع من النبات الطبية والعطرية لزيادة الإنتاج

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:00 ص
"الزراعة": حزمة توصيات لـ5 أنواع من النبات الطبية والعطرية لزيادة الإنتاج الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة، حزمة من الارشادات والتوصيات الفنية لمحصول النباتات العطرية والطبية خلال الشهر الجارى،  حفاظا على الناتج الكمى والكيفى للمحصول ، خاصة الينسون  والشمر  والكراوية و الكسبرة وحبة البركة.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من ضمن الممارسات الجيدة لمتابعة محصول النباتات الطبية والعطرية وخاصة الكسبرة وحبة البركة، أوصى التقرير بضورة العزيق وتنقية الحشائش باليد وإيقاف الرى استعدادا للحصاد.

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية، من ضمن الممارسات الجيدة والتوصيات  الفنية أيضا لمحصول الينسون والشمر والكراوية، التى  يجب علي المزارعين عدم نسينها خلال هذه الفترة حفاظا على الناتج الكمى والكيفى للمحصول تنقية الحشائش باليد والرى كل 15 إلى 20 يوما.

وأوضح تقرير المحاصيل البستانية، أن هناك  لجان مكثفة  لجميع المحاصيل من خلال عمل التوصيات والارشادات لزيادة الإنتاج، مؤكدا أن من ضمن الممارسات الجيدة  لثمار للنباتات الطبية والعطرية الكسبرة وحبة البركة، العزيق وتنقية الحشائش باليد وإيقاف الرى استعدادا للحصاد .

 


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النباتات العطرية والطبية

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية




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