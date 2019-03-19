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الرئيس الروسى يوقع قانونا يحظر بث أخبار كاذبة وإهانة الدولة على الإنترنت

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:13 ص
الرئيس الروسى يوقع قانونا يحظر بث أخبار كاذبة وإهانة الدولة على الإنترنت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
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صدق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على قانون يفرض غرامات على الروس الذين ينشرون ما تصفه السلطات بأنباء كاذبة أو يظهرون "استخفافا صارخا" بالدولة على الانترنت وذلك حسبما أظهرت صفحة إلكترونية رسمية للمعلومات القانونية أمس الإاثنين.

وحذر منتقدون من أن هذا القانون قد يوفر آلية لفرض الدولة رقابة، لكن نوابا يقولون إن الإجراءات الجديدة ضرورية لمكافحة التقارير الإخبارية الكاذبة والتعليقات المسيئة على الانترنت.

ويسمح القانون للسلطات بحجب المواقع الإلكترونية إذا تقاعست عن الالتزام بطلبات حذف المعلومات التى ترى الدولة أنها تتضمن وقائع غير صحيحة.

وبموجب القانون الجديد يمكن تغريم الأفراد ما يصل إلى 400 ألف روبل (6100 دولار) بسبب ترويج معلومات كاذبة على الانترنت تؤدى إلى "إخلال جسيم بالنظام العام".

ويمكن أيضا تغريم الأشخاص الذين يبدون "استخفافا صارخا" على الانترنت بالدولة أو السلطات أو العلم أو الدستور الروسى ما يصل إلى 100 ألف روبل. وإذا كرر الشخص نفس المخالفة يمكن سجنه فترة تصل إلى 15 يوما.


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