الخارجية تعرب عن تعازيها فى المواطنين ضحايا حادث إنهيار مسجد بالكويت

أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها في المواطنين المصريين ضحايا حادث إنهيار سقف بأحد المساجد (قيد الإنشاء) بمنطقة الصليبخات في دولة الكويت فجر اليوم الثلاثاء، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأسفر الحادث ، عن وفاة ثلاثة مواطنين؛ وهم: محمد محمد محمد السقا، وأحمد يوسف أحمد الباجه، وعبد الستار جاب الله رشيدي محمد، بالإضافة إلى إصابة 8 مواطنين أخرين بإصابات متفرقة.

ومن جهتها، قامت القنصلية المصرية في الكويت بإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بشحن جثامين المواطنين المتوفين، وكذا التواصُل مع ذوي المتوفين والجهات الكويتية المعنية للتأكد من شحن الجثامين إلى أرض الوطن. كما تتابع وزارة الخارجية بشكل متواصل عبر القنصلية الحالة الصحية للمواطنين المصريين المصابين جراء الحادث الأليم.