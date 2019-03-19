الحبس عام لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، حبس "كريم ص .ا" وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم منوف.

كان اللواء سمير أبو زامل دير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من تمكن الرائد محمود صبرى رئيس مباحث قسم منوف، من ضبط "كريم. ص. ا" عاطل وبحوزتة مواد مخدرة، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة ، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.