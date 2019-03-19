الجيش اليمنى: ميليشيا الحوثى دأبت على تنفيذ الأجندة الإيرانية فى البحر الأحمر

صنعاء (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد ركن عبده مجلى، أن الميليشيات الحوثية دأبت على عملية التخريب والتدمير وتنفيذ الأجندة الإيرانية فى البحر الأحمر، عن طريق استخدامها للألغام البحرية والقوارب المفخخة.

وقال مجلى - فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء، لن نسمح للميليشيات بأن تهدد أمن اليمن والمنطقة وأمن العالم، وسيتم الرد على أى عملية إرهابية تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد المناطق الآهلة بالسكان أو ممر الملاحة الدولية.

ولفت إلى أن خبراء إيرانيين يدربون الميليشيات الحوثية على تفخيخ الزوارق، موضحا أنه تم انتشال وتفجير أكثر من 90 لغما بحريا.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية منعت المراقبة الأممية من زيارة ميناء "رأس عيسى" الرئيسى لتصدير النفط، ورفضت كل الإجراءات وخاصة اتفاق السويد، حيث استغلت الهدنة والصمت الدولى من قبل مجلس الأمن والدول الراعية واستقدمت عددا من الأسلحة والآليات إلى مدينة الحديدة وتقوم بمواصلة حفر الخنادق ونشر القناصة وزراعة الألغام البرية والبحرية.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية لم تستجب وتلتزم بالاتفاقات الدولية، مبينا أن إطلاقها الرصاصات على فريق المراقبة السابق دلالة على أنها قضت على كل المبادرات والاتفاقات وأنها لن تستجيب لها مستقبلا.