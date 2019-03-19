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الجارديان: انجلترا تعانى من نقص المياه خلال 25 عاما بسبب تغير المناخ

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:10 ص
الجارديان: انجلترا تعانى من نقص المياه خلال 25 عاما بسبب تغير المناخ وزير خارجية بريطانيا
رباب فتحى
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حذر السير جيمس بيفان، الرئيس التنفيذى لوكالة البيئة من أن إنجلترا ستعانى من نقص المياه بسبب تغير المناخ في غضون 25 عامًا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال بيفان، إن البلاد تواجه "فكي الموت"، في الوقت الذي يتجاوز فيه الطلب على المياه من عدد سكان البلاد المتزايد، الإمدادات المنخفضة الناتجة عن تغير المناخ.

ومع ذلك، أوضحت "الجارديان" أنه يمكن تجنب ذلك من خلال اتخاذ إجراءات طموحة لخفض استخدام الناس للمياه بنسبة الثلث ومواجهة التسرب من أنابيب شركة المياه بنسبة 50%، إلى جانب الخزانات الجديدة الكبيرة، والمزيد من محطات تحلية المياه ونقل المياه في جميع أنحاء البلاد.

وقال بيفان لصحيفة الجارديان "بعد حوالى 25 عامًا من الآن.. لن يكون لدينا ما يكفى من المياه لتلبية احتياجاتنا، ما لم نتخذ إجراءات لتغيير الأمور".

وقال: "نحتاج إلى أن يكون هدر المياه غير مقبول اجتماعيًا مثل نفخ الدخان فى وجه طفل أو رمي الأكياس البلاستيكية في البحر".

 

 

 
 

 

 


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تغير المناخ

نقص المياه

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