التموين تشن حملات على الأسواق وتضبط منتجات مقلدة

كتب مدحت وهبة

شنّت الإدارة العامة للرقابة التجارية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين حملة مفاجئة على محل يعمل فى تقليد وبيع محلول عدسات طبية لاصقة، وذلك بناء على شكوى مقدمة، وأثناء مداهمة المكان تم ضبط عدد 89 عبوة محلول 60 مل لعدسات طبية لاصقة، 24 محلول 120 مل عدسات طبية لاصقة، وتم التحفظ عليها لعدم وجود مستندات لهذه المضبوطات، وتم تحرير محضر رقم 185 لسنة 2109 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة الموسكى، ضد المسئول وصاحب المحل لعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمت مداهمة محل مستحضرات تجميل ومستلزمات الكوافير بجوار المحل محل الشكوى، وبالتفتيش تبين عدد 45 عبوة محلول 60 مل لعدسات لاصقة وعدد 32 عبوة محلول 120 مل لعدسات لاصقة، وتم تحرير محضر رقم 186 لسنة 2019 جنح أمن دولة قسم الموسكى لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لإدارة وتشغيل محل تجارى بدون ترخيص وبدون سجل تجارى وحيازة سلع غير مصحوبة بالفواتير والمستندات الدالة على مصدرها.