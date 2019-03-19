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البلاديوم يبلغ ذروة قياسية بفعل حظر روسى محتمل والذهب يرتفع

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:28 م
البلاديوم يبلغ ذروة قياسية بفعل حظر روسى محتمل والذهب يرتفع ذهب _ أرشيفية
(رويترز)
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ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسى اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى أضيف فيه تهديد فرض حظر على بعض الصادرات الروسية من المعدن إلى المخاوف بشأن المعروض من المعدن المستخدم فى الحفز الذاتي.

 

وصعد الذهب بفضل توقعات بأن يظل مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) على موقفه الذى يميل إلى تيسير السياسة النقدية فى اجتماعه هذا الأسبوع.

 

وارتفع البلاديوم فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1589.83 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1593.77 دولار للأوقية فى وقت سابق من الجلسة.

 

وتضاعف سعر المعدن، الذى يستخدم بشكل أساسى فى المحولات التحفيزية، إلى المثلين تقريبا منذ منتصف أغسطس آب وارتفع نحو 26% منذ بداية العام.

 

وتدرس روسيا، وهى منتج كبير للمعدن، فرض حظر على صادرات المعادن النفيسة المستعملة والبقايا المعدنية لتعزيز المعالجة المحلية للمواد.

 

فى غضون ذلك، زاد الذهب 0.3 % إلى 1307.12 دولار للأوقية، فى حين تراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوى فى أسبوعين والذى بلغه فى الجلسة السابقة بفعل تنامى التوقعات بأن المركزى الأمريكى سيتحول صوب تبنى موقف أكثر تيسيرا للسياسة النقدية.

 

وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة نحو 0.4 % إلى 1306.70 دولار.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع السعر الفورى للفضة 0.4 % إلى 15.38 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين 1% إلى 838.62 دولار للأوقية.


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