الانتهاء من فحص 129812 شخصh فى مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

قالت الدكتورة السيدة على مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن المديرية تسير بخطى ناجحة للوصول إلى المستهدف فحصه خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة فى أقل من الوقت المحدد لها، وهو نهاية أبريل المقبل.

وأكدت السيدة مشرف، أنه تم مسح 129812 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 18 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، حيث تم تحقيق نسبة 207 % من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية أمس الإثنين من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا فى اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجرى تحقيق نسبة 59 % من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إلى أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضي وذوى الاحتياجات الخاصة فى مركزى بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات للوصول لكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضي داخل منازلهم وفى الطرقات والشوارع .