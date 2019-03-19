الانتهاء من تنفيذ 77 % من أعمال الخطة الاستثمارية لموانى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، برئاسة اللواء بحرى ايمن صالح رئيس الهيئة، و حضور اعضاء مجلس الادارة، حيث بدء الجلسة بتوجيه الشكر للواء مهندس هشام أبو سنه رئيس الهيئة السابق، على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، مما أدى لحدوث طفرة فى اعمال التطوير بموانى البحر الاحمر و زيادة الايرادات.

و تناقش المجلس، عدد من الموضوعات الهامة، و منها طلب شركة مكة للتوكيلات الملاحية لمزاولة نشاط الشحن و التفريغ لسفن البضائع العامة بميناء سفاجا، و وافق المجلس على الترخيص للشركة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، مع التزام الشركة بكافة القوانين و القرارات المنظمة لمزاولة الانشطة المرتبطة بالنقل البحرى، و ما يطرأ عليها من تعديلات .

كما ناقش المجلس، تعديل فئات قرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن تحصيل نفقات اعادة الشىء لاصله عن الوقائع التى ترتكب داخل الموانى التابعة للهيئة، و ذلك نظرا لزيادة الاسعار و تكلفة اعادة الشىء لاصله، وافق على تعديل الفئات للحفاظ على المظهر العام للموانى، و وضع آلية لضبط سلوك الافراد المترددين و الحد من الوقائع التى تضر بالبيئة و السلامة .

و وافق المجلس، على زيادة فئات تعريفة الخدمات البحرية المؤداه لسفن شركة الجسر العربى المملوكة لها، او المشغلة بمعرفتها بنسبة 8 %، اعتبارا من 1/1/2019، و بنسبة 5 % اعتبارا من 1/1/2020 بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى القاهرة، بحضور وزراء النقل بمصر و الاردن و العراق .

كما استعرض صالح، تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2018/2019، التى بلغت 77% عن الفترة من 1/7/2018 حتى 28/2/2019، و تحقيق 660 مليون جنيه ايرادات، و 366 مليون جنيه فائض ارباح خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/12/2018، و كذلك حركة تشغيل الموانى خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/1/2019، حيث تم تداول 3 طن بضائع عامة .