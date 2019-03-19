الأمن اللبنانى يلقى القبض على كندى لاتهامه بالتخابر لصالح إسرائيل

بيروت (أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن العام اللبنانى، عن ضبط متهم لبنانى يحمل الجنسية الكندية، لاتهامه بالتخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المتهم أحيل إلى القضاء المختص، وأنه يتم العمل حاليًا على ضبط باقى الأشخاص المتورطين معه فى وقائع التخابر موضوع الاتهام.

وذكر الأمن العام اللبنانى، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المتهم تم إلقاء القبض عليه فى ضوء إذن مسبق من النيابة العامة العسكرية، وأن المتهم اعترف خلال التحقيق معه أنه جرى تجنيده فى غضون عام 2013 بمعرفة عميل لبنانى آخر (هارب) بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية والذى يشغل منصب رئيس شبكة فى الوحدة (504) بالمخابرات الإسرائيلية.

وأشار الأمن العام إلى أن اعترافات المتهم تضمنت أيضا أنه أُسندت إليه تكليفات بتجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق "البيئة الحاضنة لحزب الله" وجمع المعلومات الأمنية لصالح المخابرات الإسرائيلية، والوصول إلى معلومات عن الطيار الإسرائيلى المفقود رون أراد (طيار سقطت المقاتلة الحربية التى يقودها فى الجنوب اللبنانى عام 1986) وكذلك التحضير لدخول الأراضى المحتلة.