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اضبط مخالفة.. انتشار القمامة والعقاقير المخدرة بمساكن الشباب فى زفتى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:56 ص
اضبط مخالفة.. انتشار القمامة والعقاقير المخدرة بمساكن الشباب فى زفتى انتشار القمامة والعقاقير المخدرة
الغربية - محمد طارق
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سادت حالة من الغضب بين الشباب الحاصلين على الوحدات السكنية بمساكن الشباب بأرض الجزيرة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب انتشار القمامة والعقاقير المخدرة وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية.
 
 
وقال الأهالى إن المساكن تم الانتهاء منها منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم تسليمها حتى الآن، وأصبحت مساكن للأشباح بالرغم من الوعود المتكررة من أعضاء مجلس النواب والأجهزه التنفيذية بالانتهاء من التعاقدات مع بنك التنمية المحلية بتسليمها لمستحقيها، ولكن دون جدوى حتى الآن.
 
 
وطالب الأهالي اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، بالانتهاء من إجراءات تسليم الوحدات لمستحقيها واللذين وقع عليهم الاختيار بالقرعة منذ عام 2008 ، وإنقاذ تلك الوحدات من السرقه والحفاظ على المال العام .
 
العقاقير المخدره بمنطقة المساكن
العقاقير المخدره بمنطقة المساكن

انتشار القمامه بمساكن الشباب
انتشار المخلفات بمساكن الشباب

أهالي زفتي يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل وتسليم الوحدات للمستحقين
أهالي زفتي يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل وتسليم الوحدات للمستحقين

كمية من القمامه
كمية من القمامه

مساكن الشباب بزفتي
مساكن الشباب بزفتي

 


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