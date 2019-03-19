اضبط مخالفة.. انتشار القمامة والعقاقير المخدرة بمساكن الشباب فى زفتى

سادت حالة من الغضب بين الشباب الحاصلين على الوحدات السكنية بمساكن الشباب بأرض الجزيرة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب انتشار القمامة والعقاقير المخدرة وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية.

وقال الأهالى إن المساكن تم الانتهاء منها منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم تسليمها حتى الآن، وأصبحت مساكن للأشباح بالرغم من الوعود المتكررة من أعضاء مجلس النواب والأجهزه التنفيذية بالانتهاء من التعاقدات مع بنك التنمية المحلية بتسليمها لمستحقيها، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وطالب الأهالي اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، بالانتهاء من إجراءات تسليم الوحدات لمستحقيها واللذين وقع عليهم الاختيار بالقرعة منذ عام 2008 ، وإنقاذ تلك الوحدات من السرقه والحفاظ على المال العام .