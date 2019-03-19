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استطلاع أمريكى: بايدن فى صدارة المرشحين الديمقراطيين لانتخابات 2020

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:28 ص
استطلاع أمريكى: بايدن فى صدارة المرشحين الديمقراطيين لانتخابات 2020 نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن
أ ش أ
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أظهر استطلاع جديد للرأى أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق ـ والذى لم يحسم أمره بعد بشأن إمكانية الترشح للرئاسة الأمريكية ـ يأتى فى صدارة المرشحين الديمقراطيين المحتملين والمعلنين لانتخابات 2020.
وأشار الاستطلاع الذى أجرته جامعة شيكاغو الأمريكية على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة أن 21% من الكتل الانتخابية تدعم بايدن عن سائر الشخصيات الطامحة لدخول السباق نحو سيادة البيت الأبيض.
وجاء فى المركز الثانى فى الاستطلاع بيرنى ساندرز الذى كان قد شهد فى حملته الانتخابية السابقة عام 2016 دعما من الناخبين الشباب المتحمسين.
وحسب الاستطلاع ، فقد حظى بايدن أيضا على دعم الأقليات من الناخبين الشباب ، حيث أيده 29% من الأمريكيين من أصول آسيوية و28% من ذوى الأصول الأفريقية ، وكان الاستثناء الوحيد من المنحدرين من أمريكا اللاتينية والذين أيد 26% منهم ساندرز بينما حصل بايدن على 19% فحسب.


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